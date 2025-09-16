В Петербурге пенсионерка отдала 8 млн рублей под предлогом сохранности средств

Заведено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Пенсионерка в Санкт-Петербурге отдала мошенникам 8 млн рублей под предлогом сохранности ее денег. Сначала злоумышленники убедили ее занять средства у знакомых и перевести им 800 тыс. рублей, а потом женщина продала квартиру, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"По словам пожилой женщины, в период с 19 августа по 12 сентября ей поступали звонки от неизвестных, которые, представляясь сотрудниками различных ведомств, под предлогом заботы о сохранности ее денежных средств, убедили ее занять у знакомых и перевести на указанные ими счета 800 тысяч рублей. Кроме того, 28 августа женщина продала принадлежащую ей квартиру на улице Васи Алексеева, а 9 сентября около 14:00 возле дома на улице Зайцева передала неизвестному 7 миллионов 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Причастных к делу ищут.