МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Взрывы произошли в городе Сумы на северо-востоке Украины второй раз с начала суток. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

Позже издание сообщило о новых взрывах в городе. Агентство РБК-Украина также сообщило, что взрывы произошли в третий раз за сутки.

Ночью украинский телеканал ТСН сообщал о серии взрывов в городе. В Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога.

