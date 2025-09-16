Главе администрации по делу о халатности в Курганской области дали три года

Подсудимая не создала противопожарную полосу и барьеры вокруг деревни Логоушка

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Суд в Курганской области признал руководителя администрации Кетовского муниципального округа виновной в халатности, из-за которой при пожаре в деревне Логоушка погибла женщина и сгорело имущество жителей. Ее приговорили к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"Суд на основании представленных государственным обвинителем доказательств вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении руководителя Введенского территориального отдела Администрации Кетовского муниципального округа. <…> Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении с отсрочкой исполнения приговора до достижения ребенком подсудимой возраста 14 лет", - говорится в сообщении.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человеку).

Установлено, что с октября 2022 года по апрель 2023 года подсудимая не создала противопожарную полосу и барьеры вокруг деревни Логоушка. В результате возникшего пожара погибла женщина и сгорело имущество жителей деревни.

В 2023 году в регионе произошли несколько крупных природных пожаров, в результате возгораний были повреждены 1 820 жилых и нежилых строений, погибли более 20 человек.