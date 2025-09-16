Белгородскую область за сутки атаковали более 160 БПЛА

Из-за атак погибли жители

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 160 беспилотников и 26 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Белгородском районе села Лозовое, Старая Нелидовка и хутор Церковный атакованы по одному беспилотнику, один из которых сбит. <...> Сегодня утром в селе Лозовое вследствие удара FPV-дрона погиб мирный житель", - проинформировал глава региона.

В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, села Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, а также хутор Бондаренков подверглись атакам 85 дронов, 77 из которых сбиты и подавлены. В Новой Таволжанке повреждены 2 частных дома, в селе Муром повреждены 8 домовладений, сгорел частный дом. Также ночью в Муроме из-за сбросов взрывных устройств с БПЛА повреждены многоквартирный и частный дома.

Борисовкий район атаковали семь БПЛА, пострадали восемь мирных жителей, семь из которых продолжают лечение в больницах Белгорода. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. В Валуйском муниципальном округе ВСУ нанесли удары с помощью 13 беспилотников, пострадавших нет. Волоконовский район атаковали два беспилотника, загорелось административное здание.

По Грайворонскому округу выпущено 17 боеприпасов и 23 беспилотника, погибли 2 мирные жительницы, 3 человека ранены. Населенные пункты Краснояружского района атакованы 9 боеприпасами и 25 беспилотниками.

По информации губернатора, атаке БПЛА также подверглись Яковлевский и Алексеевский муниципальные округи, пострадавших нет.