В Калининграде задержали преступную группу за неправомерный доступ к картам

Фигуранты признали свою вину

КАЛИНИНГРАД, 16 сентября. /ТАСС/. Четверо российских граждан задержаны в Калининграде за противоправный доступ к банковским картам финансовых организаций, создание дубликатов виртуальных банковских карт, позволяющих использовать денежные средства, и сбыт банковских реквизитов. Возбуждено уголовное дело, фигуранты признали свою вину, сообщила пресс-служба управления ФСБ России по региону.

"УФСБ России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан Российской Федерации 1993 - 2005 годов рождения, подозреваемых в совершении в составе организованной группы лиц преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК России "Неправомерный оборот средств платежей", - говорится в сообщении.

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками территориального органа безопасности задокументирована и пресечена противоправная деятельность указанных лиц, приобретавших на неустановленных тематических ресурсах теневого сегмента сети Интернет массивы данных с реквизитами, позволяющими получить доступ к банковским картам различных финансовых организаций. Затем через специализированные интернет-сервисы производилась проверка приобретенных реквизитов для возможности создания дубликатов виртуальных банковских карт, позволяющих использовать денежные средства. В целях сбыта проверенных банковских реквизитов они осуществляли их розничную продажу через подконтрольный веб-ресурс и канал в мессенджере "Телеграм". Оплату принимали в криптовалюте, которую затем обналичивали.

В ведомстве отметили, что подозреваемые задержаны и признали свою вину в инкриминируемом деянии. За совершение такого рода преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штрафа до 1 млн рублей.

"В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств и причин совершения противоправной деятельности", - сказали в пресс-службе.