В багаже у мужчины также обнаружен бумажный перфорированный ролик для механического пианино или пианолы с записью произведения Камиля Сен-Санса

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Домодедовские таможенники задержали гражданина России, который пытался вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX-XX веков, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

"На зеленом коридоре в ходе выборочного контроля пассажиров у мужчины таможенник обнаружил 6 печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов - копии форм и размеров скрипок Амати, Гварднери, Страдивари и их отдельных элементов", - отметили в пресс-службе.

По данным ФТС, в багаже среди прочих ценностей у россиянина был бумажный перфорированный ролик (перфолента) для механического пианино или пианолы с записью произведения Камиля Сен-Санса "Гавот" от 13 декабря 1905 года.

При этом пассажир не предъявил никаких разрешительных документов на вывоз товаров, которые, согласно заключению экспертов, представляют собой культурную ценность.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение культурных ценностей). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы или штраф в размере до 1 млн руб.