В Челябинске завели дело о насилии над школьником и вымогательстве у него денег

Группа мужчин напала на подростка и отвезла в гараж

ЧЕЛЯБИНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Следователь в Челябинске возбудил уголовное дело по факту сообщений в соцсетях о том, что группа мужчин похитила школьника, пытала и вымогала у него деньги. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

"По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство группой лиц с применением насилия). Глава ведомства (Александр Бастрыкин - прим. ТАСС) дал поручение и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в соцсетях сообщается, что в Челябинске группа мужчин напала на подростка и отвезла в гараж. Там его несколько часов избивали, стреляли в несовершеннолетнего из пневматического оружия и требовали крупную сумму денег.