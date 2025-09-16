Причиной стали нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву из-за ненадлежащего обеспечения условий для развития школьного спорта. Причиной стали нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности при организации детской спортивной секции, сообщили в облпрокуратуре.

На личный прием прокурора области обратился местный житель с жалобой на нарушения санитарных норм и требований пожарной безопасности при организации спортивной секции для детей в Новосибирске. Была проведена проверка. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что речь идет о Детском оздоровительно-образовательном (физкультурно-спортивном) центре "Исток", расположенном в школе №199.

"В связи с ненадлежащим обеспечением условий для развития школьного спорта и.о. прокурора города внес мэру города представление об устранении выявленных нарушений", - сказали в ведомстве.