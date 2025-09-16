Проживающих в пансионате граждан разместили в государственных социальных учреждениях

ПЕРМЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Частный пансионат для пожилых людей и инвалидов закрыли в городе Гремячинске Пермского края из-за систематических нарушений требований пожарной безопасности и законодательства о социальном обслуживании. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ФССП России по региону.

"Судебные приставы опечатали двери частного пансионата для пожилых людей, в котором были выявлены многочисленные нарушения. Деятельность частного учреждения для престарелых и инвалидов прекращена в рамках иска надзорного органа к автономной некоммерческой организации социальной поддержки и защиты граждан в городе Гремячинске Пермского края", - говорится в сообщении ведомства.

По данным пермского УФССП, в пансионате систематически нарушались требования законодательства о социальном обслуживании и пожарной безопасности населения. Так, проверка контролирующих органов выявила недостатки в организации питания, порядке предоставления социальных услуг, отсутствие доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения. Помимо этого, сотрудники учреждения не могли обеспечить качественный уход и надлежащее медицинское сопровождение пациентам. Кроме того, помещения здания, где находился пансионат, не предназначались для такого рода услуг.

Суд удовлетворил иск о прекращении деятельности социального учреждения, решение суда подлежало немедленному исполнению. Все проживающие в пансионате граждане размещены в государственных социальных учреждениях. Пансионат опечатан, деятельность соцучреждения приостановлена.