По факту гибели пяти человек в утонувшем вездеходе в Забайкалье завели дело

ЧИТА, 16 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели пяти человек в утонувшем вездеходе в Каларском округе Забайкальского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"16 сентября 2025 года в Каларском округе Забайкальского края в 15 километрах от поселка Чина при переправе через водоем затонул гусеничный вездеход, принадлежащий одному из обществ с ограниченной ответственностью. В результате инцидента погибли пять человек, работники предприятия. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более человек)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи приступили к работе. Они осмотрят место происшествия, установят и допросят владельцев автомобиля. Также будут назначены судебные медицинские экспертизы, запрошены необходимые документы. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления.

Ранее глава Каларского округа Владимир Устюжанин сообщил ТАСС, что вездеход принадлежал горнодобывающей компании "Икабья". В транспорте находились девять человек, четверо выжили. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту происшествия.