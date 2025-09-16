Также повреждены навес здания и оборудование

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. При атаке дрона ВСУ на село Таврово Белгородского района пострадал 19-летний юноша. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в селе Таврово Белгородского района. <..> 19-летнего парня с осколочными ранениями спины и ног бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", - написал губернатор, отметив, что информация о последствиях уточняется.

Также от атаки БПЛА поврежден навес здания и оборудование.