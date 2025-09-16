В Перми арестовали топ-менеджера завода "Машиностроитель"

Виталия Волчека обвиняют по делу о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей

ПЕРМЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству пермского завода "Машиностроитель" Виталий Волчек арестован в Перми по делу о мошенничестве на сумму более 100 млн рублей, выделенных оборонному предприятию из федерального бюджета для обеспечения нужд специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в Ленинском районном суде Перми.

"12 сентября суд избрал Виталию Волчеку меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде, пояснив, что он подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По информации местных СМИ, уголовное дело о хищении более 100 млн рублей, направленных из бюджета страны АО "Пермский завод "Машиностроитель", было возбуждено Федеральной службой безопасности в августе этого года. В августе же в Коломне были задержаны индивидуальный предприниматель Дмитрий Зайцев и генеральный директор ООО "Стантроникс" Андрей Рожков. В Перми им предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда в сентябре отказала им в смягчении меры пресечения. В ходе рассмотрения жалобы Рожкова стало известно об аресте их предполагаемого соучастника - директора по развитию инфраструктуры и капитальному строительству АО "Пермский завод "Машиностроитель".