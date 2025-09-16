Экс-начальнику колонии на Урале дали 6,5 года за 42 должностных преступления

Виновный за взятки проносил в исправительное учреждение мобильные телефоны, sim-карты, зарядные устройства, иглы, средства для татуировок и интернет-роутер

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего начальника отряда исправительной колонии №63 в Ивделе Свердловской области Вадима Тера к шести годам шести месяцам колонии общего режима за совершение 42 должностных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

"Ивдельский городской суд признал Вадима Тера виновным по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки), ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление). Ему назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с последующим лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 4 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с августа 2023 по февраль 2025 года виновный злоупотреблял служебным положением - проносил в исправительное учреждение мобильные телефоны, sim-карты, зарядные устройства, иглы, средства для татуировок и интернет-роутер. За это бывший начальник получал взятки от осужденных через посредника. "Следствие установило восемь эпизодов получения взяток в виде денег на общую сумму 227 тыс. 500 рублей, один случай взятки в виде смартфона Samsung Galaxy и одно покушение на получение взятки", - дополнили в пресс-службе, отметив, что он полностью признал свою вину.