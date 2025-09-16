Вооруженные силы Украины нанесли удар в 400 метрах от склада с топливом, которое предназначено для аварийных дизель-генераторов

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС уже пятый месяц обеспечена лишь одной линией внешнего энергоснабжения, при ее отключении потребуется топливо, в 400 метрах от которого ударили украинские войска. Об этом ТАСС заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, отметив, что ВСУ ударили в районе склада, чтобы лишить станцию резервного источника энергии для охлаждения реакторов.

"Главная угроза - не сам пожар, а потеря последнего резервного питания для систем охлаждения реакторов. Это топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов. Эти генераторы - последний рубеж защиты атомной станции. Они включаются, когда станция теряет все внешние источники электропитания (что уже не раз происходило). На настоящий момент энергоснабжение станции обеспечено за счет единственной линии. По сути, это красная линия", - сказала Яшина.

Она отметила, что уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов. "Последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми", - сказала Яшина.