Дым поднимается от израильских ударов по йеменскому порту Ходейда

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около десятка судов находилось в районе йеменского порта Ходейда в момент начала нанесения по нему ударов израильской авиации. Такие цифры следуют из данных международного морского радиообмена и онлайн-систем мониторинга морского трафика.

В частности, среди находящихся в порту кораблей - суда под флагами Белиза, Панамы, Маршалловых островов и другие.

Принадлежащий повстанцам телеканал Al Masirah сообщил, что израильская авиация нанесла 12 ударов по территории йеменского порта Ходейда, расположенного в одноименной провинции, которую контролируют хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах".

Позднее армия Израиля заявила об ударе по объектам хуситов в порту Ходейды. Целью ударов названы объекты военной инфраструктуры в порту, использовавшиеся, по версии израильской стороны, мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах".