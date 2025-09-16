Ему оказали помощь

БЕЛГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Мужчина ранен при атаке дрона ВСУ на хутор Волчий-Первый Волоконовского района Белгородской области. Мужчина получил баротравму и резаную рану кисти, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В хуторе Волчий-Первый Волоконовского района от удара дрона ВСУ по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчину с резаной раной кисти и баротравмой бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит в амбулаторных условиях", - написал глава региона.

Губернатор уточнил, что повреждение также получило транспортное средство.