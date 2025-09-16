Фигуранта дела о нападении на журналистов ГТРК "Адыгея" арестовали

Мурата Аджигириева ранее приговорили к принудительным работам сроком на два года

МАЙКОП, 16 сентября. /ТАСС/. Майкопский городской суд по ходатайству следствия арестовал до 7 ноября 2025 года Мурата Аджигириева, обвиняемого в нападении на журналистов ГТРК "Адыгея". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Республики Адыгея.

В марте Аджигириев проигнорировал законное требование сотрудников ГИБДД МВД по Республике Адыгея об остановке автомобиля, при задержании оскорбил полицейского. Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 150 тыс. рублей, однако прокуратура сочла приговор мягким и подала апелляцию. Перед ее рассмотрением в зале Верховного суда региона Аджигириев высказал угрозы в адрес сотрудников ГТРК "Адыгея" и ударил видеооператора по лицу, затем скрылся. Следственное управление СК РФ по Адыгее и МВД по республике по этому факту возбудили два уголовных дела, силовики задержали Аджгериева.

"Майкопским городским судом рассмотрен материал об избрании меры пресечения в отношении Аджигириева М. А., обвиняемого по п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия и угрозой его применения). <...> Суд удовлетворил ходатайство следователя, избрав Аджигириеву меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 24 суток, то есть по 7 ноября 2025 года включительно", - говорится в сообщении.

Из материалов дела известно, что 8 сентября Аджигириев в холле здания Верховного суда Адыгеи из хулиганских побуждений подошел к корреспонденту ГТРК "Адыгея" и начал высказывать в ее адрес угрозы применения насилия, а также иные оскорбления. Затем фигурант дела подошел к оператору телерадиоканала и ударил его рукой по лицу.

В понедельник Верховный суд республики приговорил Аджигириева к принудительным работам сроком на два года по апелляции на приговор по статье об угрозе применения насилия в отношения представителя власти, фигурант был арестован до прибытия в исправительный центр.

В пресс-службе МВД по региону ТАСС уточнили, что подозреваемый более 10 лет назад был уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.