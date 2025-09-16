Калининградский врач Елена Белая лично дала распоряжение умертвить младенца

Белая на должности исполняющей обязанности главного врача родильного дома, узнав о том, что одна из пациенток родила ребенка в тяжелом состоянии, организовала совершение врачом анестезиологом-реаниматологом его убийства

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Калининградский врач Елена Белая, осужденная за убийство недоношенного ребенка, лично отдала распоряжение перестать оказывать младенцу медпомощь и ввести ему препарат для угнетения жизненных функций. Это следует из аудиозаписи разговора Белой с персоналом, которая есть в распоряжении ТАСС. Ее подлинность подтвердил источник в правоохранительных органах.

"Зачем вы женщине сказали, что он [ребенок] живой? Когда он у вас был вообще никакой! Почему вы не доложили заведующей? <…> Значит, скажете, умер при перевозке или что хотите, то и говорите!" - сказала Белая подчиненным в тот момент, когда ребенок еще был жив.

После этого она пришла в палату интенсивной терапии роддома и уговорила врача анестезиолога-реаниматолога Элину Сушкевич прекратить оказывать ему медпомощь и ввести лекарственный препарат для угнетения жизненных функций, что последняя и сделала. Также Белая под угрозой увольнения заставила подчиненных внести в документы ложные сведения о том, что ребенок уже родился мертвым.

В пресс-службе СК России сообщили ТАСС, что у следствия есть видеозапись с совещания, на котором происходило обсуждение убийства ребенка. "В ходе следствия была тщательно изучена и проанализирована видеозапись совещания, проведенного под руководством Белой. Эта запись также свидетельствовала о том, что такие манипуляции с ребенком проводились намеренно, с целью избежать ухудшения показателей статистики. Такая оценка действий виновных подтвердилась и показаниями других врачей родильного дома, которые присутствовали в момент преступления и обсуждения способа совершения убийства", - отметили в СК.

Следователям, в том числе благодаря указанной видеозаписи, удалось воссоздать всю картину произошедшего. Так, по данным следствия, в 2018 году Белая на должности исполняющей обязанности главного врача родильного дома №4 Калининградской области, узнав о том, что одна из пациенток родила ребенка в тяжелом состоянии, организовала совершение Сушкевич его убийства. Новорожденному ввели лекарственный препарат сульфат магния в дозировке, в 20 раз превышающий допустимую даже для взрослого человека. Мотивом стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения. Действия Белой были квалифицированы как организатора убийства малолетнего, действия Сушкевич - как исполнителя убийства. Суд приговорил Сушкевич к 9 годам лишения свободы, Белую - к 9,5 года.

"По мнению следствия, обвиняемые намеренно заявляли ходатайство о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, надеясь на их снисхождение. Однако представленные доказательства в полной мере изобличали врачей в содеянном, что и привело к обоснованному и справедливому обвинительному вердикту, а в последующем и к назначению соответствующего наказания", - отметили в пресс-службе. Адвокат потерпевших по уголовному делу Лариса Гусева сообщила ТАСС, что приговор потерпевшую сторону устраивает. "Мы полностью довольны приговором", - сказала она. Защита осужденных подала жалобу на приговор.