Они находятся в состоянии средней степени тяжести

ВОРОНЕЖ, 16 сентября. /ТАСС/. Два человека, пострадавших из-за атак с применением БПЛА на Воронежскую область, остаются в профильных отделениях больниц региона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Воронежской области.

"Два пациента после террористических атак 15 июля и 3 августа находятся в состоянии средней степени тяжести в профильных отделениях", - говорится в сообщении.

Накануне губернатор Александр Гусев сообщил о смерти мужчины, пострадавшего в результате падения сбитого БПЛА в Аннинском районе 7 сентября, более недели тот находился в реанимации. Ранее сообщалось о 79-летней женщине, которая попала в реанимацию после массированной атаки беспилотников ВСУ на регион в ночь на 3 августа.