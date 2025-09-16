Юрий Черничук заявил, что попросил находящихся на станции экспертов агентства донести информацию до руководства

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Киевский режим обстрелял из артиллерии район топливных складов Запорожской АЭС на фоне проходящей на этой неделе 69-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что попросил находящихся на станции экспертов агентства донести информацию до руководства в Вене.

"Безрассудный, безумный шаг со стороны Вооруженных сил Украины. И все это происходит на фоне проходящей в данный момент на этой неделе в Вене 69-й конференции МАГАТЭ. <…> Мы сразу после возникновения этого события уведомили очно экспертов, находящихся на площадке, о том, что произошло. Просили их довести эту информацию до руководства в Вене", - сказал Черничук.

Он напомнил, что 15 сентября состоялась встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы Росатома Алексея Лихачева, где "все выразили весьма серьезную обеспокоенность той ситуацией, которая разворачивается вокруг Запорожской станции, вокруг других станций, которые находятся на территории РФ".

Обстрел ВСУ

ВСУ из артиллерии обстреляли территорию в районе топливных складов Запорожской АЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом, заявляли на атомной станции. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. Пожар локализован, ситуацию контролируют персонал и аварийные службы.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что главная угроза для станции - не сам пожар, а потеря последнего резервного питания для систем охлаждения реакторов. Это топливо предназначено для аварийных дизель-генераторов, которые являются "последним рубежом защиты атомной станции". Они включаются, когда станция теряет все внешние источники электропитания, что уже не раз происходило. Уже пятый месяц энергоснабжение ЗАЭС обеспечено за счет единственной линии. Она отметила, что уничтожение резервного топлива лишит АЭС последнего источника энергии для охлаждения реакторов, последствия в таком случае будут катастрофическими и необратимыми.