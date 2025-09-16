Пострадавшую доставили в больницу

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Мирная жительница пострадала в результате массированной атаки украинских военных на прифронтовой город Васильевку Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Противник совершил массированный обстрел города Васильевки с помощью БПЛА. Прицельным ударом разрушена действующая часовня, также пострадало два гражданских автомобиля. Ранения получила женщина, она доставлена в больницу, состояние средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что противник намеренно бьет по гражданским объектам. "Циничные атаки на гражданские автомобили, часовни, которые при всем желании сложно перепутать с военными объектами. Но противник выбирает для себя цели, которые не могут дать отпор и не могут себя защитить. Все в стиле нацизма: война с мирной жизнью, с мирными жителями", - заявил Балицкий.