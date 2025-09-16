Прокурор в штате Юта Джефф Грей сообщил, что она увидела в новостях фотографию стрелявшего и посчитала, что он был похож на ее сына

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Мать Тайлера Робинсона, обвиненного в убийстве американского политического активиста Чарли Кирка, первой заподозрила его в причастности к этому преступлению. Об этом заявил на пресс-конференции окружной прокурор в штате Юта Джефф Грей.

По его словам, мать Робинсона, по данным властей, "увидела в новостях фотографию стрелявшего и посчитала, что он был похож на ее сына". "Мать Робинсона позвонила сыну и спросила его, где он, - уточнил Грей. - Он [Робинсон] ответил, что находится дома и болен. И что он также находился дома и был болен 10 сентября (в день убийства Кирка - прим. ТАСС). Мать Робинсона поделилась с мужем своим беспокойством относительно того, что подозреваемый в стрельбе похож на Робинсона. Отец Робинсона согласился [с этим]".