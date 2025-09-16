Из переписки Тайлера Джеймса Робинсона следует, что он "надеялся сохранить это в тайне до своей смерти", сообщил окружной прокурор штата Юта Джефф Грей

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка - Тайлер Джеймс Робинсон - первоначально планировал скрывать содеянное до собственной смерти. Об этом заявил окружной прокурор штата Юта Джефф Грей.

Он зачитал переписку Робинсона с его соседом-трансгендером (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено), с которым они состояли в романтических отношениях. "Если честно, я надеялся сохранить это в тайне до своей смерти в старости. Сожалею, что вовлек тебя во все это", - написал Робинсон.

Как ранее заявлял губернатор штата, сожителем подозреваемого был трансгендер, а сам Робинсон разделял крайне левые взгляды.