Ранения средней степени тяжести получил мужчина, сообщил глава региона

ДОНЕЦК, 16 сентября. /ТАСС/. Женщина погибла и мужчина получил ранения при детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка. Об этом в Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Кировском районе Донецка на территории садового товарищества "Дружба" вследствие детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1980 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал он.

Пушилин добавил, что при ударе ВСУ повреждено одно строение в Докучаевске.

Всего, по словам главы ДНР, украинские войска трижды ударили по населенным пунктам региона, применяя ударные БПЛА.