Сотни туристов застряли рядом с Мачу-Пикчу в Перу из-за протестов

Власти эвакуировали около 1 400 человек, еще 900 остаются заблокированными

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 сентября. /ТАСС/. Около 900 человек оказались заблокированы рядом с древним городом инков Мачу-Пикчу в Перу из-за протестов водителей автобусов, которые повредили железную дорогу. Об этом заявила министр внешней торговли и туризма Урсула Леон.

"Эвакуировано 1400 человек, около 900 человек остаются заблокированными. Они были готовы уехать вчера ночью, но нельзя подвергать их опасности из-за проблем с дорогой", - приводит слова Леон радиостанция RPP.

По ее информации, протесты начались после того, как у автобусной компании Consettur, которая на протяжении 30 лет доставляла посетителей Мачу-Пикчу из ближайшего города Агуас-Кальентес, кончилась лицензия. Местные власти назначили нового перевозчика, что не устроило местных водителей автобусов. Они перекрыли и местами повредили железную дорогу, по которой в Агуас-Кальентес приезжали туристы.

Мачу-Пикчу - поселение инков, расположенное на высоте 2 400 метров над уровнем моря в 100 км от города Куско в южной части Перу. Оно было основано незадолго до 1500 года. Строительство велось на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, после чего крепость была покинута. Вновь узнали о Мачу-Пикчу в 1911 году, когда его обнаружил американский исследователь из Йельского университета Хайрам Бингем. Крепость включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.