В Ангарске мужчина пострадал из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной

Также произошел пожар

ИРКУТСК, 17 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Ангарске получил травму из-за разгерметизации баллона с монтажной пеной. Возник пожар, сообщает ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Неосторожное обращение с баллоном с монтажной пеной привело к возгоранию в Ангарске. В 7-м микрорайоне в доме на 5 этаже произошел пожар. <…> Предварительно установлено, что возгорание стало следствием разгерметизации баллона с монтажной пеной, который использовал собственник жилья при проведении ремонтных работ. Мужчина получил травмы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, пожар был потушен до прибытия пожарных.