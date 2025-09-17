Электроснабжения нет также в 44 населенных пунктах Кировоградской области Украины

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Город Кропивницкий, административный центр Кировоградской области Украины, частично обесточен из-за повреждения объектов инфраструктуры, без света также 44 населенных пункта региона. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Андрей Райкович.

В своем Telegram-канале Райкович сообщил, что были зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры. "От электроснабжения, по состоянию на сейчас, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта", - написал он.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве, произошедшем в Кропивницком.