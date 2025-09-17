Михаил Волков перевел до 1 тыс. рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Гособвинение в рамках рассмотрения дела Михаила Волкова (отец иноагента Леонида Волкова, оба включены в РФ в перечень экстремистов и террористов) о финансировании экстремистской организации просит признать его виновным и назначить штраф в размере 600 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Кировского районного суда Екатеринбурга.

"На основании изложенного прошу суд признать Волкова Михаила Владимировича виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 600 тыс. рублей", - сказал прокурор.

Михаил Волков был задержан в Екатеринбурге 3 апреля, ему вменяли ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, максимальное наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет). По версии следствия, 5 августа 2021 года подсудимый перевел до 1 тыс. рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Волков полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге. Является доктором физико-математических наук.

11 июня Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его сына Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы. Леонид Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), а также ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.