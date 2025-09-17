Поводом для приостановления деятельности послужила проведенная проверка, связанная с выявлением у посетителя инфекционного заболевания неизвестной этимологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Суши-бар и пиццерию в Екатеринбурге закрыли на 30 суток после того, как у посетителя выявили инфекционное заболевание неизвестной этимологии. Об этом сообщили в главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

"На исполнение в Орджоникидзевское районное отделение судебных приставов г. Екатеринбурга поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности предприятия по оказанию услуг общественного питания, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Орджоникидзе, 3, на 30 суток. <…> По решению суда сотрудниками органа принудительного исполнения приостановлена деятельность точки питания, оборудование и двери опечатаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поводом для приостановления деятельности послужила проведенная проверка, связанная с выявлением у посетителя суши-бара и пиццерии инфекционного заболевания неизвестной этимологии. В ходе проверок установлено, что предприятие допустило нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения: при обследовании установлены нарушения принципа ХАССП (система, предназначенная для выявления, анализа, контроля и управления рисками при изготовлении пищевой продукции).