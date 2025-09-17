Подозреваемый получил деньги от собственника машины, поврежденной от атак ВСУ, за помощь с оформлением документов на возмещение ущерба

БЕЛГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. СК по Белгородской области возбудил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского округа за мошенничество с использованием служебного положения. Он получил деньги от собственника машины, поврежденной от атак ВСУ, за помощь с оформлением документов на возмещение ущерба, сообщили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника восточного территориального управления администрации Грайворонского городского округа, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения)", - рассказали в пресс-службе.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в мае 2025 года бывший замначальника содействовал получению выплат за поврежденную в результате обстрелов со стороны ВСУ машину. По данным пресс-службы, владелец транспортного средства получил компенсацию в размере 1 млн 301 тыс. рублей. Пользуясь своим служебным положением, за оказанную помощь бывший чиновник получил 25 тыс. рублей.

Преступления выявлено в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Белгородской области, осуществляющими дальнейшее оперативное сопровождение по уголовному делу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.