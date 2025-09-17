Гособвинитель запросил Михаилу Волкову штраф в 600 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга продолжит рассмотрение дела Михаила Волкова (отец иноагента Леонида Волкова, оба включены в РФ в перечень экстремистов и террористов) о финансировании экстремистской организации 2 октября, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"2 октября - последнее слово подсудимого в 14:10", - сказала судья.

Гособвинитель запросил Михаилу Волкову 600 тыс. рублей штрафа.

Волков-старший был задержан в Екатеринбурге 3 апреля, ему вменяют ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, максимальное наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет). По версии следствия, 5 августа и 5 сентября 2021 года подсудимый перевел по 1 тыс. рублей в пользу Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в РФ). Он полностью признал свою вину в содеянном.

Михаил Волков родился в 1955 году, проживает в Екатеринбурге, является доктором физико-математических наук.

11 июня Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил его сына Леонида Волкова к 18 годам лишения свободы. Леонид Волков признан виновным по ч. 3 ст. 282.1 (создание и участие в экстремистском сообществе с использованием служебного положения), ч. 2 ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений), ч. 2 ст. 214 (вандализм по политическим мотивам - два эпизода), ст. 354.1 (реабилитация нацизма), ст. 207.3 (распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил РФ - 18 эпизодов), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), а также ч. 2 ст. 282.3 (финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения) УК РФ.