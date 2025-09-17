Пострадавших госпитализировали с контузией и осколочными ранениями

ГЕНИЧЕСК, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли следовавший по вызову автомобиль скорой помощи в Алешках Херсонской области, осколочные ранения в результате атаки получили врач и водитель.

Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате обстрела по пути следования к месту вызова поврежден автомобиль скорой медицинской помощи, пострадали два человека, водитель скорой помощи и врач, погибших нет. Они госпитализированы с контузией и осколочными ранениями", - сказал он.