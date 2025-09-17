Еще несколько пострадало

ПЕРМЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Один человек погиб и несколько пострадали в ДТП с участием служебного автобуса на автомобильной дороге до поселка Пермякова в направлении города Березники Пермского края, проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительной информации, авария произошла 17 сентября в утреннее время на автомобильной дороге до населенного пункта Пермякова со стороны Березниковского калийного производственного рудоуправления №4 в направлении города Березники. В результате происшествия один человек погиб, есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в прокуратуре Прикамья.

Ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и перевозки пассажиров. Также на контроль поставлен ход и результаты проверки, проводимой по факту ДТП.