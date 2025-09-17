ВСУ обстреляли город-спутник ЗАЭС Энергодар

Поврежден колледж, учащиеся не пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при артиллерийском обстреле города-спутника Запорожской АЭС повредили здание колледжа, где в момент атаки находились учащиеся, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

"В результате варварского артиллерийского удара по Энергодару со стороны ВСУ повреждение получило здание колледжа - филиала Мелитопольского государственного университета. Снаряд сдетонировал в 50 метрах от учебного корпуса. К счастью никто из студентов и сотрудников колледжа, находившихся в этот момент в здании, не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.