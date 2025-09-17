17 сентября, 14:53
Военная операция на Украине

ВСУ обстреляли город-спутник ЗАЭС Энергодар

Поврежден колледж, учащиеся не пострадали

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при артиллерийском обстреле города-спутника Запорожской АЭС повредили здание колледжа, где в момент атаки находились учащиеся, пострадавших нет. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Читайте такжеВоенная операция на Украине. Онлайн

"В результате варварского артиллерийского удара по Энергодару со стороны ВСУ повреждение получило здание колледжа - филиала Мелитопольского государственного университета. Снаряд сдетонировал в 50 метрах от учебного корпуса. К счастью никто из студентов и сотрудников колледжа, находившихся в этот момент в здании, не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеЗапорожская область