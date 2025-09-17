Житель Багратионовского района совершил поджог могильного креста и ритуальных венков на захоронении

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело о надругательстве над местом захоронения участника специальной военной операции возбуждено в Багратионовском районе Калининградской области, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Предварительно установлено, что 26 августа 2025 года в поселке Гвардейское 20-летний житель Багратионовского района, выражая явное неуважение к обществу, при помощи принесенного с собой моторного масла и спичек совершил поджог могильного креста и ритуальных венков на захоронении участника специальной военной операции.

"По требованию прокурора района по данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, отмечает ведомство.