"Ростовводоканал" подозревают в сбросе сточных вод в реку Ростова-на-Дону

Инспекторы минприроды Ростовской области провели выездное обследование

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сентября. /ТАСС/. Минприроды Ростовской области подозревает Ростовский водоканал в сбросе сточных вод в городскую реку Ростова-на-Дону - Кизитеринку. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Ранее Росприроднадзор потребовал от Ростовского водоканала возмещения еще почти 500 млн рублей за сброс сточных вод в реку Дон, до этого ведомство направило иски в суд за аналогичные нарушения за последние пять лет на общую сумму более 650 млн рублей, часть исков была удовлетворена.

"Министерством рассмотрена публикация по вопросу загрязнения реки Кизитеринка в районе парка Авиаторов в г. Ростове-на-Дону. Инспекторами министерства проведено выездное обследование. Установлены признаки сброса неочищенных сточных вод предположительно с территории КНС АО "Ростовводоканал", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что результаты обследования направлены в Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора, так как река подлежит федеральному контролю.