МЕЛИТОПОЛЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Специалисты после тушения пожара, возникшего из-за удара Вооруженных сил Украины по району топливных складов Запорожской АЭС, не зафиксировали значительный ущерб критической инфраструктуре. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук сообщал ранее, что определить точный ущерб будет возможно только после полной ликвидации пожара у станции.

"Значительного ущерба для объектов критической инфраструктуры станции не зафиксировано", - сказала Яшина.

ВСУ 16 сентября обстреляли из артиллерии район топливных складов ЗАЭС, загорелась сухая трава в 400 м от резервуаров с дизельным топливом. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах нормы. Пострадавших среди персонала станции нет. О ликвидации пожара стало известно утром 17 сентября.