НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /ТАСС/. Американская полиция задержала подозреваемого в краже жестких дисков с еще не выпущенной музыкой певицы Бейонсе. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на полицейский департамент города Атланта.

15 июля телеканал ABC со ссылкой на правоохранителей сообщил, что американская полиция расследует кражу двух чемоданов, в которых находились жесткие диски с записями неизданных треков певицы.

Как пишет CNN, подозреваемый заключен под стражу по обвинению во взломе автомобиля с намерением совершить кражу.

По данным полиции, вещи были украдены из арендованного хореографом Бейонсе автомобиля во время гастролей в Атланте. Следователи пока не обнаружили украденные вещи.

Бейонсе (полное имя - Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) родилась в 1981 году в Техасе. Считается одной из самых популярных и влиятельных исполнительниц в США двух последних десятилетий. Она является рекордсменкой среди женщин по количеству премий Grammy.