В Белгороде из-за атаки ВСУ пострадала девушка

Ей оказали помощь

БЕЛГОРОД, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Белгород, пострадала 18-летняя девушка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. 18-летней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь. Лечение продолжит амбулаторно", - написал он.

В селе Новая Таволжанка после сбросов взрывных устройств с беспилотника в частном доме пробита крыша и выбиты окна, от удара второго БПЛА повреждены гараж, кровли, остекление и входные группы двух частных домов. Также в городе Строитель беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия - посечены стекла и кузов грузового автомобиля. В Белгородском районе вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА пробита крыша частного домовладения, загорелась комната частного дома, повреждены кровля и остекление. В поселке Красная Яруга в результате детонации дрона повреждены четыре транспортных средства.

По словам главы региона, информация о последствиях уточняется.