Он ранее был признан виновным

КАЛИНИНГРАД, 17 сентября. /ТАСС/. Ленинградский районный суд Калининграда по иску прокуратуры лишил родительских прав гражданина США, похитившего своего сына и пытавшегося вывезти его на территорию другого государства, сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

В 2023 году гражданин США похитил своего сына, проживающего с матерью в Калининграде, под предлогом совместной прогулки. Незаконно удерживая ребенка в автомобиле, он перевез сына на приграничную территорию и предпринял попытку незаконного пересечения границы пешком через болотистую местность без воды и продовольствия. Противоправные действия иностранного гражданина были пресечены сотрудниками пограничных органов.

"Прокуратура Калининградской области обратилась в суд с иском о лишении родительских прав 37-летнего иностранного гражданина, признанного ранее судом виновным в похищении своего сына и попытке незаконного пересечения с ним государственной границы Российской Федерации, и приговоренным к 6 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тыс. рублей", - рассказали в прокуратуре.

Решением Ленинградского районного суда Калининграда исковые требования надзорного ведомства о лишении родительских прав гражданина США удовлетворены в полном объеме, отметили в прокуратуре. В судебном заседании исковые требования поддержал исполняющий обязанности прокурора области Владимир Родин.