МАХАЧКАЛА, 17 сентября. /ТАСС/. Суд в Дагестане на два месяца арестовал жителя Дербента, подозреваемого в покушении на убийство родителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Дагестану.

"По ходатайству следствия суд на два месяца арестовал местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство родителей", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, 15 сентября 2025 года в ночное время подозреваемый, находясь по месту своего проживания в Дербенте, в ходе ссоры со своими родителями нанес кухонным ножом не менее четырех ударов в различные части тела своему отцу и не менее трех ударов матери. Доставленным в медицинское учреждение пострадавшим своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь.