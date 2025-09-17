Никто не пострадал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Частичное обрушение штукатурного слоя потолка произошло в Выборгском институте (филиале) Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. В результате обрушения никто не пострадал, сообщили ТАСС комитете общего и профессионального образования региона.

"Пострадавших нет. Завтра начальник отдела развития образовательной инфраструктуры и администрирования комитета общего и профессионального образования Ленинградской области посетит филиал ЛГУ им. А. С. Пушкина в Выборге для выяснения обстоятельств и проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, по факту инцидента организована проверка. Будет дана оценка соблюдения требований законодательства о безопасности образовательных учреждений, а также норм эксплуатации зданий и помещений.

В отделе по работе со СМИ и общественностью ЛГУ им. Пушкина сообщили ТАСС, что в конце учебного дня, когда студенты находились на занятиях, обвалился штукатурный слой потолка над центральной лестницей. Во время инцидента никого из учащихся и сотрудников учебного заведения на лестнице не было.

"В самое ближайшее время будет проведена техническая экспертиза и уборка пространства, где имел место инцидент. До конца текущей недели учебные занятия будут переведены в смешанный формат, преимущественно онлайн", - сообщили в вузе.