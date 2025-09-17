Пострадавших доставили в больницу с травмами различной степени тяжести

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. В ДТП с участием мопеда и мотоцикла около города Козьмодемьянска Республики Марий Эл пострадали четыре подростка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

"Устанавливаются обстоятельства ДТП, в результате которого травмы получили четверо несовершеннолетних", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Госавтоинспекции, на полевой дороге вблизи Козьмодемьянска около 18:10 мск произошло столкновение мопеда и мотоцикла под управлением подростков 14 и 15 лет. В аварии пострадали оба несовершеннолетних водителя и пассажиры. Все четверо госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства аварии. Ход и результаты проверки по факту ДТП находятся на контроле Горномарийской межрайонной прокуратуры.