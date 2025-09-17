В Москве нашли двух пропавших в течение суток детей

Оба ребенка живы

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Двое детей, пропавших в течение суток в Москве, найдены живыми, один из них ушел из дома под влиянием телефонных мошенников, информация о влиянии на второго ребенка аферистов уточняется. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Один инцидент произошел на западе Москвы. 13-летний мальчик ушел из дома после того, как мошенники под разными предлогами выманили у него счета родителей, а потом стали угрожать ему и требовать, чтобы он скрылся и не отвечал на телефонные звонки", - сказал собеседник агентства.

Аналогичный случай произошел в Зеленограде с 8-летним мальчиком, влияли ли на ребенка мошенники устанавливается. "В настоящее время дети найдены, их жизни и здравью ничего не угрожает", - добавил он.

Собеседник уточнил, что возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве после инцидента с 13-летним ребенком. Предварительно, обманувшие его злоумышленники звонили из-за границы.