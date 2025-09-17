Второго ребенка злоумышленники обманом вынудили перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Один из мальчиков, которые пропали в Москве и были найдены, действовал под влиянием телефонных мошенников, другой уехал на электричке, оказавшись без присмотра взрослых. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов", - написала она в своем телеграм-канале.

Волк добавила, что возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. "8-летний зеленоградец, оказавшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции нашли его в одном из торговых центров на севере столицы", - рассказала она.

В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что, предварительно, обманувшие 13-летнего парня злоумышленники звонили из-за границы.