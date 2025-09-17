В коммюнике армейской пресс-службы также сообщается об аресте членов банды наркокартеля, которым принадлежало подпольное предприятие

БЕЙРУТ, 18 сентября. /ТАСС/. Командование ливанской армии объявило в среду об изъятии 64 млн таблеток наркотического психостимулирующего препарата каптагон в ходе рейда, проведенного в долине Бекаа на востоке страны. Как указывается в коммюнике армейской пресс-службы, это крупнейшая партия наркотиков, конфискованная в Ливане за последние годы.

"Разведуправление при поддержке армейского спецназа провело операцию в городе Будай в восточной части Ливана, - говорится в тексте. - Военные изъяли 64 млн таблеток каптагона и 79 бочек с химикатами, используемыми для производства наркотиков". Также сообщается об аресте членов банды наркокартеля, которым принадлежало подпольное предприятие.

10 сентября министр внутренних дел республики Ахмед аль-Хаджар объявил о предотвращении переправки в Саудовскую Аравию свыше 6 млн таблеток каптагона через морской порт Бейрута. По его словам, сотрудникам спецслужб удалось раскрыть мафиозную сеть по контрабанде наркотиков, действовавшую между Ливаном, Турцией, Австралией и Иорданией. Аль-Хаджар отметил, что под пристальным вниманием властей находится сирийско-ливанская граница протяженностью 330 км, через которую идет основной поток наркотиков в государства Персидского залива.