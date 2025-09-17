Еще двоих госпитализировали, сообщил комиссар полиции штата Кристофер Пэрис

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Трое сотрудников полиции погибли в результате стрельбы в округе Йорк (штат Пенсильвания). Об этом сообщил комиссар полиции штата Кристофер Пэрис.

"Пять сотрудников правоохранительных органов пострадали сегодня - трое погибли, двое были доставлены в больницу", - сказал он на пресс-конференции, которую транслируют американские телеканалы.

Он добавил, что стрелявший мертв и местным жителям ничего не угрожает. "Расследование продолжается, мы пока не можем поделиться многими деталями произошедшего", - отметил Пэрис.