ТАСС: Амирханяна обвинили в соучастии в убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы

Следствие считает, что бизнесмен передал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины, уточнили агентству в правоохранительных органах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение лишенному гражданства Украины бизнесмену Араику Амирханяну в соучастии в убийстве экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в декабре 2023 года в Московской области. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, вину уроженец Армении Амирханян на допросе не признал.

"Предъявить Амирханяну Араику Хачиковичу, 02.10.1981 года рождения, уроженцу Армении, гражданину РФ, обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч.2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве организованной группой) и ст. 222 УК (незаконный оборот оружия). Вину в совершении указанных преступлений Амирханян в ходе допроса не признал", - следует из документов.

Следствие считает, что бизнесмен передал сведения о политике кураторам из Службы безопасности Украины. "Фигурант передал СБУ данные о местонахождении Ильи Кивы и его распорядке дня, маршрутах передвижений, что помогло киллеру устроить засаду и застрелить экс-парламентария", - уточнили ТАСС в правоохранительных органах.

Как следует из базы данных украинского МВД, Амирханян объявлен в розыск в 2020 году по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах или в составе организованной группы).

Вступивший в силу приговор

Ранее сообщалось, что суд в Московской области избрал бизнесмену меру пресечения в виде заключения под стражу. Лишенный гражданства Украины Амирханян уже находился до этого в СИЗО по решению вступившего в силу приговора Дмитровского городского суда по уголовному делу о даче взятки судебному приставу-исполнителю, которая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и дала показания на взяткодателя. Установлено, что взятки в виде денег переводились с банковской карты заместителя Амирханяна, а также с его личной карты. Как следует из текста приговора, который есть в распоряжении ТАСС, Амирханян передал взятку приставу за снятие ареста с расчетных счетов его компании "Дорлидер", которая проходит процедуру банкротства и задолжала налоговой около 780 млн рублей.

В середине июля суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину по этому делу он также не признал. Изначально он был арестован Тверским судом Москвы за растрату (ст. 160 УК РФ), но позднее ему вменили дачу взятки должностному лицу (ст. 291 УК РФ). Вместе с тем в отношении Амирханяна было прекращено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство) за истечением срока давности.

В апелляционной инстанции предприниматель также настаивал на своей невиновности, так как давать взятки ему было бессмысленно из-за ранее погашенных задолженностей. Кроме того, в ходе допроса Амирханян заявил, что его компаньон сам мог это сделать, поскольку именно ему он передал "для производственных нужд" свою банковскую карту. По словам осужденного, давшая на него показания пристав якобы никогда его не видела и оговаривает, а также может являться близкой знакомой скрывшегося от следствия его экс-заместителя, "с которым он расстался из-за растрат" имущества "Дорлидера".

По совокупности приговоров, если Амирханян будет признан виновным по делу об убийстве, осужденному грозит до 15 лет лишения свободы.

Убийство Кивы

6 декабря 2023 года неизвестный произвел несколько выстрелов в Киву во время его прогулки в подмосковной деревне Супонево Одинцовского округа. От полученных ранений экс-депутат погиб на месте. По данным следствия, экс-депутата Рады застрелили из неустановленного оружия. По факту убийства было возбуждено уголовное дело (ст. 105 УК РФ).

По предварительным данным, убийство носило заказной характер, среди версий преступления следствие рассматривает "украинский след". Через несколько дней после совершенного преступления СБУ предоставила неоспоримые доказательства того, что это сделала она, рассказывал в беседе с ТАСС экс-сотрудник украинских спецслужб Василий Прозоров.