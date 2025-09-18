В Кабардино-Балкарии в ДТП с маршруткой погибли два человека

Как сообщили в региональном управлении МЧС, еще восемь пострадали

НАЛЬЧИК, 18 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли и восемь пострадали в ДТП с маршруткой, следовавшей из Назрани в Лескенском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

"На 496-м км в Лескенском районе произошло столкновение автомобиля ВАЗ-2170 и микроавтобуса Volkswagen Crafter, следовавшего по маршруту Назрань - Ставрополь. В результате ДТП два человека получили травмы, несовместимые с жизнью", - рассказали в ведомстве. Восемь человек доставлены в больницу.

Для деблокировки и ликвидации последствий происшествия привлекались силы и средства Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

Причины ДТП выясняются.