Мужчина зарезал ножом туриста

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Пожарский районный суд в Приморье вынес приговор жителю национального удэгейского села Красный Яр по делу об убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края. Мужчина получил 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.

"В Приморье суд рассмотрел уголовное дело об убийстве в национальном парке "Бикин". На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Пожарского района, постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя села Красный Яр Пожарского района. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). С учетом позиции прокурора суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима.

Как было установлено судом, в октябре 2022 года осужденный сопровождал группу туристов, прибывших отдыхать в лес на территории национального парка "Бикин" в Пожарском районе. Во время отдыха между фигурантом и одним из туристов возник словесный конфликт, в результате которого осужденный несколько раз ударил потерпевшего ножом в область лица и груди. От полученных травм потерпевший скончался.

Красный Яр находится в 600 км к северу от Владивостока, на левом Берегу реки Бикин, рядом с одноименным национальным парком, который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Нацпарк "Бикин" - единственная в стране особо охраняемая территория федерального значения, в задачи которой входит сохранение традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов. Почти две третьих жителей Красного Яра - удэгейцы.